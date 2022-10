Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Elektrorad gestohlen

Gronau (ots)

Tatzeit: zwischen 03.10.2022, 20:00 Uhr, und 04.10.2022, 09:15 Uhr

Tatort: Gronau, Sonnenstraße

Aus einer Garage haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag ein verschlossenes Pedelec gestohlen. Bei der Tatbeute handelt es sich um ein schwarz lackiertes Rad der Marke Green's. Das Geschehen spielte sich auf einem Grundstück an der Sonnenstraße ab. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

