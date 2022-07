Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht und verletztem Beteiligten

St. Ingbert (ots)

Am 30.06.2022 gegen 13:15 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Straße "Am Mühlwald" in 66386 St. Ingbert-Mitte einen Verkehrsunfall verursacht und ist danach von der Örtlichkeit geflüchtet. Hierbei kollidierte der Fahrer eines grauen PKW im Einmündungsbereich "Am Mühlwald / Michel-Bosche-Straße" mit dem 31-jährigen Geschädigten aus St. Ingbert, der mit seinem E-Scooter unterwegs war. Durch die Kollision fiel der Geschädigte auf die Straße und verletzte sich an den Armen sowie dem rechten Bein leicht. Er begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

