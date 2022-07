Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Körperverletzung in Lokal in Bahnhofsnähe

Betzdorf (ots)

Am frühen Morgen des 23.07.22, wird der Polizeiinspektion in Betzdorf eine Schlägerei zwischen zwei Beteiligten in einem Lokal am Betzdorfer Busbahnhof gemeldet. Angeblich wäre hierbei auch jemand mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen worden. Trotz der zeitnah eintreffenden Einsatzkräfte können sowohl der Geschädigte, als auch ein mutmaßlicher Täter nicht mehr angetroffen werden. Beide hätten unabhängig voneinander das Geschäft inzwischen verlassen. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 02741 9260.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell