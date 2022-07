Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Auffahrunfall mit leichtverletztem Kind

Mannheim-Sandhofen (ots)

Am Freitag, dem 15.07.2022 ereignete sich gegen ca. 12:00 Uhr, in der Mannheimer Waldstraße, in Fahrtrichtung MA-Sandhofen, ein Auffahrunfall. Bei diesem Verkehrsunfall wurde ein mitfahrendes 2-jähriges Kind leicht verletzt. Die Fahrerin eines Opel Corsa hielt zu dieser Zeit an einer roten Ampel ordnungsgemäß an, dies übersah jedoch ein hinter ihr fahrender 38-jähriger Sprinter-Fahrer und fuhr der verkehrsbedingt wartenden Frau auf. Der 2-jährige Enkel der Opel-Fahrerin, der im Fond des Wagens untergebracht war, wurde durch den Aufprall leicht verletzt und kurz darauf durch die verständigte Mutter, zur weiteren Behandlung, zum Arzt verbracht. Bei dem Verkehrsunfall selbst entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell