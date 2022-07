Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brandgeschehen bei einer Recyclingfirma - PM Nr. 2

Hockenheim (ots)

Am Freitag Nachmittag gegen 17.45 Uhr kam es in einer Recyclingfirma in Hockenheim Nähe der B 39 zu einer Entzündung von recycelbarem Material. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, musste die anliegende B 39 sowie L 723 über mehrere Stunden hinweg voll gesperrt werden. Da die Löscharbeiten noch nicht vollends beendet sind, dauern die Sperrmaßnahmen teilweise weiter an. Zu Beginn der Sperrmaßnahmen kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen in Form von zäh fließendem Verkehr.

Durch das Brandgeschehen wurde niemand verletzt. Da es sich um noch nicht recycelte Stoffe handelte, entstand kein Sachschaden.

Von der entstandenen Rauchwolke ging keine Gefahr für die Bevölkerung aus.

Die Feuerwehr war aufgrund der Größe des Areals von 700 qm mit einem Großaufgebot vor Ort. Eine Ausbreitung des Brandes konnte hierdurch zügig verhindert werden.

Aktuell finden durch die Feuerwehr Nachlöscharbeiten statt.

