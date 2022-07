POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer am Dienstagnachmittag auf einem Feldweg bei Sinsheim wurde ein Beteiligter verletzt. Ein 37-jähriger Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad in den Feldern zwischen Sinsheim und Hoffenheim auf dem Weg "Große Minke" unterwegs. In ...

