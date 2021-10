Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus einer Wohnung in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwoch, 29. September 2021, circa 22:00 Uhr und Donnerstag, 30. September 2021, circa 05:00 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einer Wohnung in der Heemstraße in Wildeshausen und entwendeten Gegenstände.

Die Schadenshöhe wurde auf circa 380 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Wildeshausen nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

