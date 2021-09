Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: NACHTRAG zum schweren Verkehrsunfall mit zwei schwer- und einer leichtverletzten Person

Delmenhorst (ots)

Bereits kurz vor Feststellung des Verkehrsunfalles stellten Beamte einen Pkw in Höhe des Hasporter Damms fest, der den Hasporter Damm in Richtung stadteinwärts befuhr. Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse sahen die Beamten von einer Verfolgung des Fahrzeuges ab. Aus der Entfernung konnte lediglich festgestellt werden, dass das Fahrzeug die Kreuzung Grüne Straße / Friedrich-Ebert-Allee bei Rotlicht überquerte. Als die Funkstreifenbesatzung ohne Nutzung von Blaulicht und Signalhorn die Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Stedinger Straße weiter befuhr, kamen die Beamten auf den Unfall in Höhe der "Kaufland"-Filiale zu. Ob es sich bei dem verunfallten Pkw um das Fahrzeug handelte, dass zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit den Hasporter Damm befuhr, ist unbekannt.

+++

Am Donnerstag, 30.09.2021, kam es gegen 01:00 Uhr auf der Stedinger Straße in Höhe der dortigen "Kaufland"-Filiale (Hausnr. 101) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer- und eine leichtverletzt wurden. Dabei fuhr ein 25-Jähriger mit nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem Pkw in Rtg. stadtauswärts und kam ausgangs einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, wo der Pkw frontal mit einer Straßenlaterne zusammenprallte. Sowohl der Fahrzeugführer als auch ein 21-jährige Mitfahrer erlitten schwere, der 23-jährige Beifahrer leichte Verletzungen. Die Schwerverletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Pkw, der total zerstört war, so dass ein Schadenwert von 12.000 Euro angenommen wird, wurde abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem war der Pkw nicht zugelassen und mit Kennzeichen versehen, die für einen anderen Pkw ausgegeben sind. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell