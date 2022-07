Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß zweier Radfahrer - Verursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer am Dienstagnachmittag auf einem Feldweg bei Sinsheim wurde ein Beteiligter verletzt. Ein 37-jähriger Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad in den Feldern zwischen Sinsheim und Hoffenheim auf dem Weg "Große Minke" unterwegs. In einer scharfen Kurve kam ihm ein unbekannter Mann auf einem Rennrad entgegen und kam dabei weit nach links und schnitt die Kurve. Obwohl beide Radler noch versuchten, auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß und beide stürzten. Der Unbekannte fuhr über die Kurve hinaus, stieß gegen ein dort angebrachtes Geländer und blieb schließlich in einem ausgetrockneten Bachlauf liegen. Bei seinem Sturz zog sich der 37-Jährige zog sich einen Bruch am Mittelhandknochen zu.

Der unbekannte Rennradfahrer schrie laut umher und versuchte die Schuld an dem Zusammenstoß dem 37-Jährigen zuzuschieben. Schließlich stieg der Unbekannte wieder auf sein Rennrad und fuhr unter lautem Schimpfen davon.

Zur Klärung des Unfallablaufs benötigt die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere wird eine Zeugin, die versetzt hinter dem 37-Jährigen fuhr, sowie ein ca. 55- bis 60-jähriger Mann, der angab Arzt zu sein und dem unbekannten Radler medizinische Hilfe anbot, gesucht. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

