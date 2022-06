Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 24./25.06.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

-Barßel - Körperverletzung / Beleidigung

Am 25.06.2022, gegen 02:50h, kam es in 26676 Barßel, Lange Straße, in einer dortigen Gaststätte, zu einer Körperverletzung zwischen zwei 41-jährigen und 35-jährigen männlichen Personen aus der Gemeinde Barßel. Der 35-jährige soll zuvor die weibliche Begleiterin des 41-jährigen beleidigt haben. Es wurden Strafanzeigen gegen den 41-jährigen sowie den 35-jährigen gefertigt.

Barßel- Trunkenheit im Straßenverkehr-

Am 24.06.2022, gegen 23:55h, befuhr ein 41-jähriger Mann aus der Gemeinde Barßel, mit seinem Pkw die "Friesoyther Straße", obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,88 Promille. Gegen den 41-jährigen wurde ein "Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren" eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

