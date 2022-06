POL-CLP: Bilder zur Illegalen Müllentsorgung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Nach sexueller Belästigung in Lohne: Frau verfolgt tatverdächtigen Exhibitionisten Am Mittwoch, 22. Juni 2022, kam es in den Nachmittagsstunden im Bereich der Parkanlage Hopen und dem dortigen Waldgebiet zu einer Exhibitionistische Handlung sowie zu sexuellen Belästigungen. Nachdem eine zunächst unbekannte Person im Park eine 68-jährigen Frau sexuell belästigt und vor ihr seinen ...

mehr