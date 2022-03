POL-PDWIL: Polizei Bitburg zieht fahrunsichere Fahrzeugführer aus dem Verkehr

Wittlich (ots) - In der Zeit von Freitag 11.03.2022 bis Sonntagnachmittag, 13.03.2022 nutzten bislang Unbekannte die Abwesenheit der Hausbewohner in Wittlich, Pleiner Weg aus, um in deren Haus einzubrechen. Der bzw. die bislang Unbekannten gelangten durch das Aufhebeln der Terrassentür in das Einfamilienhaus und entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden an der Terrassentür ...

