Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Armenier bringt armenische Familie über die Grenze nach Deutschland

Görlitz, BAB4 (ots)

Gestern Nachmittag ergriffen Bundespolizisten einen Armenier (38). Dem Mann wird schließlich Einschleusen von Ausländern vorgeworfen. Als der 38-Jährige in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf angehalten wurde, befanden sich zwei Erwachsene sowie drei Kinder in seinem Fahrzeug. Der Festgenommene gab später zu Protokoll, dass es sich bei den Passagieren um armenische Familienangehörige handelt. Er selbst lebt als Flüchtling in Frankreich, nun wollte er seinen Bruder, seine Schwägerin, seine beiden Nichten sowie seinen Neffen nachholen. Dazu hatte er sich ein größeres Auto geliehen und war damit nach Polen aufgebrochen, so der Beschuldigte gegenüber den Ermittlern. Nach seiner Vernehmung wurde der mutmaßliche Schleuser auf freien Fuß gesetzt, die Ermittlungen gegen ihn laufen unterdessen weiter. Die Geschleusten wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell