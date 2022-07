POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brandgeschehen bei einer Recycling-Firma - Pressemeldung 1

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein rücksichtsloser Autofahrer gefährdete am Mittwochmittag in Walldorf einen 53-jährigen Fahrradfahrer. Der 53-Jährige war gegen 12.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Richtung Drehscheibe unterwegs. Beim Befahren des Kreisverkehrs in Höhe der Schulstraße ...

mehr