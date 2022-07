Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein rücksichtsloser Autofahrer gefährdete am Mittwochmittag in Walldorf einen 53-jährigen Fahrradfahrer. Der 53-Jährige war gegen 12.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Richtung Drehscheibe unterwegs. Beim Befahren des Kreisverkehrs in Höhe der Schulstraße überholte ihn ein 32-jähriger BMW-Fahrer über die Mittelplatte des Kreisels und schnitt ihm die Weiterfahrtmöglichkeit in Richtung der Oberen Grabenstraße ab. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Radfahrer eine Kollision vermeiden. Der 53-Jährige informierte eine zufällig vor Ort befindliche Polizeistreife, die den BMW-Fahrer schließlich kontrollieren konnten. Gegen diesen wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers gefährdet wurden sowie Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise auch zur Fahrweise des 32-Jährigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

