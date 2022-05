Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raub; Gasleitung beschädigt; Telefonbetrug vereitelt; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Fahrrad contra Fußgänger

Leichte Verletzungen haben ein Radfahrer und ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Seestraße erlitten. Gegen 19.15 Uhr überquerte ein 52-Jähriger mit seinem E-Bike einen Fußgängerüberweg. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte er dabei mit einem 39 Jahre alten Mann, der zu Fuß in dieselbe Richtung ging. Der Fußgänger wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine ärztliche Versorgung der Verletzungen des Fahrradfahrers war vor Ort nicht erforderlich. (sm)

Pfullingen (RT): Gasleitung beschädigt

Eine beschädigte Gasleitung hat am Mittwochmorgen in der Spitalgasse für Aufregung gesorgt. Gegen 9.10 Uhr war dort bei Baggerarbeiten eine Gasleitung so beschädigt worden, dass Gas austrat. Das betroffene Wohngebiet wurde sofort abgesperrt und der Verkehr umgeleitet. Neben der Feuerwehr waren Mitarbeiter des Gasversorgers rasch vor Ort, sodass die Leitung schnell repariert werden konnte und keine Evakuierungen erforderlich waren. Verletzt wurde niemand. Außer an der Leitung war auch kein Sachschaden entstanden. Neben der Polizei waren die Feuerwehr mit neun Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten, acht Mitarbeiter des Gasversorgers und vorsorglich auch der Rettungsdienst und ein Notarzt mit acht Einsatzkräften vor Ort. (cw)

Bad Urach (RT): Motorradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Mittwochabend auf der B 465, der Seeburger Steige, ereignet hat. Ein 21-Jähriger war mit seiner Kawasaki von Münsingen herkommend, die Steige abwärts in Richtung Seeburg unterwegs, als er mit seiner Maschine nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei wurde er derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an seiner nicht mehr fahrbereiten Kawasaki wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Metzingen (RT): Kind und Jugendlichen beraubt (Zeugenaufruf)

Am Mittwochabend ist es im Bereich Reutlinger Straße / Mühlstraße zu einem Raubdelikt gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wurden ein 15-Jähriger und ein 13-Jähriger gegen 18.10 Uhr im Bereich der Outlet-Stores von zwei unbekannten Jugendlichen angesprochen, mit Messern bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Anschließend raubten die Täter das Bargeld der beiden Jungen. Einer der Geschädigten wurde außerdem geschlagen und sein Begleiter im Nacken gepackt. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten in Richtung Lindenplatz. Sie konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Sie sind zirka 16 Jahre alt und ungefähr 175 Zentimeter groß. Einer der Täter hat kurze, blonde Haare und war mit einer grün-weißen Jacke, einer hellblauen Jeanshose und weißen Schuhen bekleidet. Sein Komplize hat schwarze Haare und trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Mütze mit weißem Logo sowie schwarze Schuhe. Zur Tatzeit trug er außerdem einen kleinen Oberlippenbart. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden jugendlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. (mr)

Münsingen (RT): Radfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Auingen erlitten. Eine 25-Jährige wollte gegen 14 Uhr mit einem Ford Fiesta vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes aus auf die Hauptstraße abbiegen. Zeitgleich war eine 62 Jahre alte Radfahrerin auf dem parallel verlaufenden Fuß- und Radweg unterwegs. Als sich die Radlerin der Parkplatzausfahrt näherte, hielten beide Verkehrsteilnehmerinnen zunächst an. Vermutlich aufgrund eines Missverständnisses fuhren beide zeitgleich los. Der Pkw touchierte im Anschluss das Fahrrad der 62-Jährigen, die hierdurch zu Boden stürzte und sich eine schwere Beinverletzung zuzog. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. (ms)

Reutlingen (RT) und Tübingen (TÜ): Betrüger gescheitert

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 11.05.2022/14.33 Uhr

Dank aufmerksamer Bankmitarbeiter und dem schnellen Einschreiten der Polizei konnten zwei Senioren am Mittwochmittag davor bewahrt werden, das Opfer von dreisten Betrügern zu werden.

Kurz nach 13.30 Uhr meldete sich ein Bankinstitut bei der Reutlinger Polizei und meldete, dass eine ältere Kundin einen höheren Geldbetrag bei ihnen abheben möchte. Sie konnte von den Bankmitarbeitern bis zum Eintreffen einer Streife hingehalten werden. Etwa eine Stunde später rief eine weitere Reutlinger Bank bei der Polizei an und meldete, dass ein Kunde telefonisch mehrere zehntausend Euro benötigen würde. Der Mann wurde von einem Bankmitarbeiter darauf hingewiesen, dass er möglicherweise das Opfer von Betrügern sei. Glücklicherweise erwähnte der Senior in dem Telefonat noch, dass er dann halt seinen Schmuck einer Rechtsanwältin aushändigen würde. Eine bislang unbekannte Anruferin hatte dem Mann vorgegaukelt, seine Schwiegertochter hätte einen tödlichen Unfall verursacht und er müsse jetzt eine Kaution bezahlen, um eine Inhaftierung zu vermeiden. Er würde jetzt mit einem Taxi zum Amtsgericht Tübingen fahren, um den Schmuck auszuhändigen. Nur wenige Minuten nach der Mitteilung konnte eine Polizeistreife den Mann gerade noch rechtzeitig vor dem Gericht antreffen und eine Übergabe an die angebliche Rechtsanwältin verhindern.

Bei der Polizei gingen am Mittwoch ab elf Uhr mehr als 50 Anzeigen von betrügerischen Telefonanrufen aus den Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen sowie dem Zollernalbkreis ein. Bislang ist zum Glück noch kein Schadensfall bei dieser Spoofingwelle bekannt geworden. (ms)

Bempflingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen (Zeugenaufruf)

Deutlich alkoholisiert war ein 52-Jähriger, der am Mittwochabend auf dem Fröhlefelderweg (K 1238) mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Mann war gegen 20.40 Uhr mit seinem Audi A3 auf der Kreisstraße von Mittelstadt in Richtung Bempflingen unterwegs, als er in der engen Linkskurve vor dem Ortseingang Bempflingen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Im Kurvenbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb mit seinem Audi im Graben an der Böschung neben der Fahrbahn stecken. Verletzt wurde niemand. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab bei dem Fahrer einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein an Ort und Stelle beschlagnahmt wurde. Sein Audi, an dem ein geschätzter Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Bei der Unfallaufnahme gab der 52-Jährige an, dass er einem größeren dunklen SUV habe ausweichen müssen. Weitere Informationen zu dem Wagen liegen nicht vor. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise. (cw)

Nürtingen (ES): Auf Fahrrad aufgefahren

Schwer verletzt wurde eine 19-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der Neuffener Straße ereignet hat. Ein 49-Jähriger war gegen 19.10 Uhr mit seinem Renault Twingo auf der Neuffener Straße in Richtung Frickenhausen unterwegs. Nach der Einmündung der Gottlieb-Daimler-Straße übersah er die auf dem Radfahrstreifen in gleiche Richtung fahrende Radlerin und fuhr ihr von hinten auf. Dabei wurde die 19-Jährige von ihrem Trekkingrad geschleudert und so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden am Renault wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Fahrrad dürfte sich auf etwa 150 Euro belaufen. Unfallspezialisten der Verkehrspolizei haben mit Unterstützung eines Sachverständigen die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (cw)

Kirchheim (ES): Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Zwei Personen, darunter ein kleines Kind, sind bei einem Auffahrunfall am Mittwochmittag verletzt worden. Ein 38-jähriger Audi-Lenker war kurz nach 13 Uhr auf der Umgehungsstraße in Richtung Plochinger Straße unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr bremste er ab, um nach rechts auf den Parkplatz eines Discounters einzufahren. Eine nachfolgende, 35 Jahre alte Audifahrerin bemerkte dies zu spät und krachte mit ihrem A1 ins Heck des langsamer werdenden A4. Durch den Zusammenstoß zogen sich ein vier Jahre altes Kind im Wagen der Verursacherin sowie eine 37-jährige Mitfahrerin im Fahrzeug des Geschädigten ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in zwei Kliniken gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf knapp 6.000 Euro. (ms)

Filderstadt (ES): Mit Motorrad gestürzt

Bei einem Ausweichmanöver hat sich ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag in der Wolfäckerstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der 21-jährige Fahrer eines Ford fuhr gegen 15.45 Uhr von der Emerlandstraße kommend auf der Wolfäckerstraße an mehreren am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbei. Zu spät erkannte er dabei den 40-Jährigen, der gerade mit seiner Suzuki von einer Waschanlage auf die Straße eingebogen war und ihm entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Motorradfahrer ausweichen und kam in der Folge zu Fall. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. (sr)

Rottenburg (TÜ): Radlerin verunglückt

Mit schweren Verletzungen musste eine Radfahrerin nach einem Sturz von ihrem Trekkingrad am späten Mittwochnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Die 50-Jährige war gegen 17.10 Uhr die Berliner Straße bergab gefahren. Vermutlich aufgrund eines Bremsfehlers kam sie auf Höhe eines Kindergartens zu Fall. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (ms)

Mössingen (TÜ): Unfall mit verletzter Motorroller-Lenkerin

Eine Motorroller-Lenkerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Eine 82-Jährige war gegen 17.10 Uhr mit einem Toyota vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Siemensstraße eingefahren. Hierbei übersah sie die von links kommende, 59 Jahre alte Rollerfahrerin, die in Richtung Butzenbadstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die 59-Jährige zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 5.500 Euro geschätzt. (ms)

