Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ermittlungen gegen Dealergruppierung - fünf Verdächtige in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Reutlingen (RT): Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen eine Gruppierung von mutmaßlichen Drogenhändlern hat die Polizei am Mittwochmorgen acht Personen vorläufig festgenommen. Gegen eine Frau und sieben Männer im Alter zwischen 21 und 23 Jahren aus Reutlingen und einer Reutlinger Kreisgemeinde ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei unter anderem wegen Verdachts des unerlaubten gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Fünf der acht Verdächtigen befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen gegen die Gruppierung hatte ihren Ursprung in einem Ermittlungsverfahren gegen einen 23-jährigen Reutlinger. Dabei waren bereits im Februar über zwei Kilogramm Haschisch beschlagnahmt worden, die der Beschuldigte damals gemeinsam mit einer 22-jährigen, mutmaßlichen Komplizin aus Italien eingeführt haben soll. Nach und nach kamen die Ermittler auch den weiteren Verdächtigen auf die Spur, mit denen das Duo in wechselnder Besetzung regelmäßig nicht geringe Mengen Haschisch beschafft und im hiesigen Bereich verkauft haben soll.

Mit den Erlösen aus dem Drogenhandel finanzierten die Beteiligten offenbar größtenteils ihren Lebensunterhalt. Hierzu zogen sie teilweise auch weitere Verbrechen in Betracht. So sollen nach jetzigem Stand der Ermittlungen zumindest drei der Verdächtigen, darunter auch die 22-jährige Frau, bereits konkret geplant haben, einen Geldausgabeautomaten durch Einleiten von Gas zu sprengen, um an das Geld zu gelangen. Auch wenn sie von den Plänen wieder Abstand nahmen, wird gegen sie in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts der Verbrechensverabredung ermittelt.

Am Mittwoch durchsuchten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen und des Polizeipräsidiums Einsatz die Wohnungen der Beschuldigten und nahmen alle acht Verdächtigen vorläufig fest. Neben anderen Beweismitteln wurden rund 330 Gramm Haschisch, etwa 100 Gramm Marihuana und vier Gasflaschen aufgefunden und beschlagnahmt.

Gegen die 22-jährige Frau und einen 21-Jährigen, beides Deutsche, einen 22-Jährigen mit deutscher und polnischer Staatsbürgerschaft, einen 23-Jährigen mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit und einen gleichaltrigen Tunesier, hatte die Staatsanwaltschaft Tübingen bereits im Vorfeld Haftbefehle erwirkt. Diese Beschuldigten wurden noch am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte.

Die übrigen Verdächtigen befinden sich, bis sie sich ggf. ebenfalls gerichtlich verantworten müssen, aktuell wieder auf freiem Fuß. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell