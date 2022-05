Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Heftige Auseinandersetzung, Einbrüche, Bagger bleibt an Bus hängen, Unfälle

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Auseinandersetzung in Anschlussunterbringung

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Bewohnern einer Anschlussunterbringung in der Römerstraße am Dienstagnachmittag ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen mehrere Beteiligte unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war es gegen 16.40 Uhr zwischen einem 39-Jährigen und drei Landsleuten im Alter von 17, 19 und 45 Jahren aufgrund der Nutzung des gemeinsamen Gartens zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll auf den 39-Jährigen auch mit einer Stange und einem Gartenrechen eingeschlagen worden sein. Im weiteren Verlauf soll der Jugendliche einen größeren Dolch geholt, den 39-Jährigen damit angegriffen und verletzt haben. Die Verletzungen wurden im Anschluss im Krankenhaus ambulant versorgt. Nach dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten und der vorläufigen Beruhigung der Situation verhielt sich der Jugendliche erneut aggressiv und ignorierte die Anweisungen der Einsatzkräfte, sodass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Gegen die Maßnahme leistete er erheblichen Widerstand. Zwei Beamte erlitten dabei leichte Verletzungen. Der 17-Jährige wurde wie der 19-Jährige und der 45-Jährige vorläufig festgenommen. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sehen nun entsprechenden Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Der mutmaßlich verwendete Dolch wurde beschlagnahmt. (mr)

Wannweil (RT): In Vereinsheim eingebrochen

In ein Vereinsheim in der Straße Gewand Warth ist ein Unbekannter zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, elf Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und gelangte so in die Gast- und Wirtschaftsräume, die er anschließend durchsuchte. Verschlossene Türen hebelte er dabei einfach auf. Da in dem Vereinsheim aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich mit diversen Alkoholika und Lebensmitteln begnügen, mit denen er das Weite suchte. Der hinterlassene Sachschaden übersteigt mit geschätzten 300 Euro den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Pfronstetten (RT): Unfall mit hohem Sachschaden

Ein Schaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Bergstraße entstanden. Ein 54-Jähriger war kurz nach 13.30 Uhr mit einem Bagger auf einem Baustellengelände in der Bergstraße beschäftigt. Beim Schwenken des Fahrzeugs kam er auf die Fahrbahn und blieb an der linken Seite eines vorbeifahrenden Busses hängen. Dieser wurde auf fast der gesamten Fahrzeuglänge beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. (ms)

Kirchheim unter Teck (ES): Einbrüche im Industriegebiet (Zeugenaufruf)

Im Gewerbegebiet Bohnau sind bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 7.15 Uhr gleich in drei Firmengebäude eingebrochen.

In der Einsteinstraße wurde bei einem Betrieb mit brachialer Gewalt ein Fenster aufgehebelt und sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Außerdem wurden im Inneren weitere Türen aufgehebelt, wodurch ein erheblicher Sachschaden entstand. Entwendet wurde hier ersten Erkenntnissen ein geringer Bargeldbetrag.

Bei einem weiteren Unternehmen in der Einsteinstraße zerstörten die Täter eine Schaufensterscheibe und gelangten so in den Verkaufsraum. Auch hier durchwühlten sie Schränke und Schreibtische und klauten neben Bargeld ein E-Bike sowie mehrere Werkzeuge. Vom Gelände der Firma wurde zudem ein weißer VW Crafter mit dem Kennzeichen ES-CW 309 mit beidseitig blauer Aufschrift des Firmennamens sowie auffälliger Werbegestaltung gestohlen, den sie vermutlich zum Abtransport ihrer Beute benutzten.

Beim dritten Einbruch in einen Betrieb in der Gaußstraße gingen die Diebe ersten Erkenntnissen nach leer aus. Auch hier hatten sie im Gebäudeinneren mehrere Türen und Schränke aufgebrochen, nachdem sie über ein gewaltsam geöffnetes Fenster eingestiegen waren. Zur Spurensicherung kamen an allen Tatorten Kriminaltechniker vor Ort.

Wer den gestohlenen VW Crafter gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (sr)

Tübingen (TÜ): Schmuck gestohlen

In ein Schmuckgeschäft in der Lange Gasse ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und zehn Uhr verschaffte sich der Einbrecher mit brachialer Gewalt über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Mit mehreren Schmuckstücken von noch nicht bekanntem Wert machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Balingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Nach einem Verkehrsunfall auf der L415 musste ein 20-Jähriger am Mittwochmorgen mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Der Mann wollte gegen 6.45 Uhr mit seinem Mazda von der Abfahrt der B27 nach links auf die Straße Auf Jauchen (L415) abbiegen. Dabei übersah er die 41-jährige Volvo-Fahrerin, die auf der L415 geradeaus in Richtung Heselwanger Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. (sr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell