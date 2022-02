Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag 1 zu "Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 14-Jährigen"

Mönchengladbach (ots)

Bereits am 26. Januar bat die Polizei die Öffentlichkeit bei der Suche nach der 14-jährigen Clara W. um Mithilfe. Die Vermisste hatte sich am Vortag eigenständig aus einem Krankenhaus in Köln entfernt.

Dier Ermittler gehen nach wie vor davon aus, dass sich die wiederholt Vermisste noch im Bereich Köln aufhält.

Die Vermisste Clara W. hat mittlerweile ihr Äußeres geändert und nun auffallen orangefarbene Haare. Weiter trägt sie mutmaßlich einen roten Parker.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Clara W. machen? Ein aktuelles Lichtbild und eine weitere Beschreibung finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/73084 .

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell