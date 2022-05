POL-DO: 16-jährige Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall in Dortmund-Sölde verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0510 In der Nacht zu Mittwoch (4.5.) ist es in der Dortmunder Innenstadt (Ostenhellweg) zu einem Einbruch in ein Bürogebäude gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge nahmen mehrere Zeugen gegen 1 Uhr laute Geräusche in dem Treppenhaus eines Gebäudes wahr und verständigten daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten eine beschädigte ...

