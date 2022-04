Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Feilbingert (ots)

Am Freitag, den 01.04.2022 wurde durch eine Nachbarin festgestellt, dass an dem Nachbaranwesen in dem Wochenendgebiet Lüßert-Morgenau schon seit mehreren Tagen das Badezimmerfenster eingeschlagen war. Da nicht klar war, ob es sich bei dem Schaden an dem Einfamilienhaus um eine Sachbeschädigung oder einen Einbruch handelte, wurde ein Verwandter des Hausbesitzers verständigte, der den Einbruch dann feststellte. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um in dem Haus sämtliche Schränke zu durchwühlen, anschließend konnten diese unerkannt entkommen. Ob was entwendet wurde, ist derzeit nicht klar.

In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat am Freitag oder die Tage zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Wochenendgebietes Lüßert-Morgenau in Feilbingert oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell