Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Telefonbetrug

Fallen Sie nicht auf diese Masche herein!

Geldern (ots)

Ein 69-jähriger Mann aus Geldern erhielt am Donnerstag (17. Februar 2022) gegen 13.30 Uhr einen Anruf von einem Telefonbetrüger. Der Unbekannte gab sich als Mitarbeiter einer Computerfirma aus und sprach Englisch. Durch seine Erzählungen erweckte der Betrüger die Sorge beim Geschädigten, sein Computer sei aufgrund einer Schadsoftware nicht mehr geschützt und die Daten nicht mehr sicher. Durch seine kompetente Wortwahl wirkte der Anrufer seriös, so dass der 69-Jährige, der anfangs skeptisch war, ihm Glauben schenkte. Er nahm die angebliche Hilfe des Betrügers an und tätigte eine Überweisung zu dessen Gunsten. Falls Sie einen Anruf dieser Art bekommen, fallen Sie nicht auf die Masche der Betrüger herein - überweisen Sie kein Geld! In diesen Fällen ist es nicht unhöflich, sondern richtig, einfach aufzulegen! Klären Sie auch ältere Mitmenschen über die Tricks der Betrüger auf. (ms)

