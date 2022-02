Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Unfallflucht

Roter Peugeot beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Den frischen Unfallschaden an ihrem roten Peugeot stellte eine 35-jährige Frau aus Emmerich am Dienstag (15. Februar 2022) gegen 12.40 Uhr fest. Sie hatte ihren Wagen eine Stunde zuvor auf dem Schulparkplatz an der Straße Paaltjessteege abgestellt. Zwischenzeitlich hatte ein unbekannter Fahrzeugführer nach dem Zusammenstoß mit dem Heck des Peugeot pflichtwidrig den Unfallort verlassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Bitte melden Sie sich unter 02822 - 7830 bei der Polizei Emmerich. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell