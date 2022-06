Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Gönnheim) - Versuchter Einbruchsdiebstahl in Biergarten

Gönnheim (ots)

Im Zeitraum vom 23.06.2022, 17:00 Uhr, bis 24.06.2022, 13:00 Uhr, kam es in einem Biergarten im Bereich des Fußgönheimer Wegs in Gönnheim zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter traten hierbei die Holztür zu dem dortigen Getränkelager teilweise ein. In das Getränkelager wurde jedoch nicht gelangt. Möglicherweise wurde der oder die Täter bei der Tatausführung gestört. Im März dieses Jahres wurde das Getränkelage bereits auf gleiche Art und Weise angegangen.

Zeugen, die in dem besagten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmung im Bereich des Fußgönheimer Wegs in Gönnheim gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell