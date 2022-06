Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Friedelsheim) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Friedelsheim (ots)

Am Freitag, den 24.06.2022, kam es gegen 10:55 Uhr auf der L 527 zwischen Niederkirchen und Friedelsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Mercedes B-Klasse und einem Traktor mit Anhänger. Die 58-jährige Mercedes-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Deidesheim befuhr die L 527 von Niederkirchen in Fahrtrichtung Friedelsheim. Vor der 58-Jährigen fuhr ein 24-jähriger Neustadter mit seinem Traktorgespann. Gerade als der 24-Jährige nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, setzte die 58-Jährige zum Überholen an. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Traktor samt Anhänger kippte hierbei um und der Mercedes kam nach links von der Fahrbahn ab. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 50000,-EUR geschätzt. Die Mercedes-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der Traktorfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und der Bergung der Fahrzeuge, musste die Fahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

