POL-DU: Röttgersbach: Stromkästen angesprüht - Graffiti-Sprayer gefasst

Duisburg (ots) - Unbekannte sind am Wochenende (26.-27. März, 23-15:30 Uhr) in eine Gemeinschaftsgrundschule auf der Böhmerstraße eingebrochen. Dort haben sie Seiten aus Büchern der Schulbibliothek rausgerissen, angezündet und durch geöffnete Oberlichter in einen Klassenraum geworfen - außerdem in einen Lüftungsschacht. Der Hausmeister (30) bemerkte am Sonntagnachmittag den Rauchgeruch und alarmierte die Polizei; ...

