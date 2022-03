Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Zeugen nach Brand in Grundschule gesucht

Duisburg (ots)

Unbekannte sind am Wochenende (26.-27. März, 23-15:30 Uhr) in eine Gemeinschaftsgrundschule auf der Böhmerstraße eingebrochen. Dort haben sie Seiten aus Büchern der Schulbibliothek rausgerissen, angezündet und durch geöffnete Oberlichter in einen Klassenraum geworfen - außerdem in einen Lüftungsschacht. Der Hausmeister (30) bemerkte am Sonntagnachmittag den Rauchgeruch und alarmierte die Polizei; der Brand war mittlerweile von selbst erloschen.

Die Duisburger Kripo sucht Zeugen, die im Bereich des Schulgeländes verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 entgegen.

