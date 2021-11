Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike geklaut

Neuenrade (ots)

Im Tatzeitraum vom 26.11.2021, 15:00 Uhr, bis 27.11.2021, 11:00 Uhr, drang ein unbekannter Täter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße ein. Er beschädigte die Verriegelung und entwendete ein E-Bike der Marke Focus in der Farbe Grau im Wert von mehreren tausend Euro. Er verließ die Örtlichkeit anschließend unbemerkt.

Hinweise bitte an die Polizei Werdohl unter 02392-9399-0.(becks)

