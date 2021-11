Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe bestehlen 82-Jährige

Iserlohn (ots)

Eine 82-jährige Iserlohnerin wurde am Donnerstag in einem Discounter an der Baarstraße bestohlen. Während des Einkaufs zwischen 16 und 16.30 Uhr hatte sie die Geldbörse in der umgehängten Handtasche. An der Kasse fand sie jedoch das Portemonnaie nicht mehr. Die Seniorin kann sich noch daran erinnern, dass ihr im Bereich der Molkereiprodukte zwei Frauen nahe gekommen sind. Eine Frau hat sie angerempelt. Die Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, kleiner als 1,70 Meter, schlank und war dunkel gekleidet. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben insbesondere in den heimischen Discountern. Deshalb sollten Kunden ihre Geldbörsen möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell