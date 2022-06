Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim

Wachenheim) - Müll im Wald illegal entsorgt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 15.06.2022 konnten Mitarbeiter des Forstamtes Bad Dürkheim am Parkplatz des Ruheforstes in Bad Dürkheim illegal abgeladenen Müll feststellen. Durch bislang unbekannte Personen wurde Erdaushub mit mehreren Abdeckungsbändern aus Plastik von Telekommunikationsleitungen am Wegesrand entsorgt.

Weiterhin wurde in diesem Zusammenhang eine weitere illegale Müllablagerung von Bauschutt an einem Forstweg unweit vom Oppauer Hauses am Wegesrand eines Forstweges in Wachenheim mitgeteilt.

Umweltgefährdende Stoffe konnten nicht festgestellt werden. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Das Ordnungsamt der Stadtverwaltung wurde über die illegale Müllentsorgung informiert. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell