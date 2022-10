POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht!

Neuhermsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagmorgen gegen 5:45 Uhr brach ein bislang Unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Hermsheimer Straße ein. Dieser hebelte die Terrassentür zur Küche auf und gelangte so in das Haus. Dort entwendete der Täter 100.- Euro Bargeld aus einem Geldbeutel. Nachdem die ...

