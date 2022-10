Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neuhermsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht!

Neuhermsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen gegen 5:45 Uhr brach ein bislang Unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Hermsheimer Straße ein. Dieser hebelte die Terrassentür zur Küche auf und gelangte so in das Haus. Dort entwendete der Täter 100.- Euro Bargeld aus einem Geldbeutel. Nachdem die Geschädigte den unbekannten Täter während der Tat entdeckte, flüchtete dieser.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zur Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/1743310 in Verbindung zu setzen.

