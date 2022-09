Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Feuerwehreinsatz, beschädigte Grabstätte

Aalen (ots)

Aalen: Feuerwehreinsatz

Mit 8 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in einer Firma in der Oberen Bahnstraße aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass lediglich ein Mitarbeiter in der firmeneigenen Küche sein Essen wohl zu lange in der Mikrowelle ließ, wodurch es zu Rauchbildung kam, welche wiederum den Brandalarm ausgelöst hatte.

Oberkochen: Unfallflucht

Zwischen 8 Uhr und 14.45 Uhr am Donnerstag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer den Hyundai eines 33-Jährigen, der in diesem Zeitraum auf einem Schotterparkplatz entlang der Bahngleise in der Heidenheimer Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Lauchheim: Zu weit nach links gekommen

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag entstand. Kurz vor 12.30 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Lkw die Landesstraße 1076 zwischen Kapfenburg und Lauchheim. In einer engen Linkskurve unmittelbar vor der Bahnunterführung geriet er mit seinem Fahrzeug über die Mittellinie, wobei er den Mercedes Benz eines 66-Jährigen streifte.

Aalen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Ein Unbekannter trat mit seinem Fuß gegen einen Toyota Aygo, der auf einem Firmengelände in der Julius-Bausch-Straße zum Verkauf abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: 10.000 Euro Schaden beim Überholen

Gegen 9.20 Uhr am Donnerstagmorgen befuhr eine 83-Jährige mit ihrem VW die Südtangente in Richtung B290. Auf Höhe der Dalkinger Straße wollte sie rechts an einen vor ihr fahrenden LKW vorbeifahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Pkw-Lenker verursachte zwischen Sonntagabend, 23 Uhr und Donnerstagnachmittag, 14.30 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er einen BMW beschädigte, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Sebastian-Merkle-Straße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Rainau: Zweiradfahrer leicht verletzt

Ein 18-jähriger Kraftradfahrer stürzte am Donnerstag gegen 17.40 Uhr auf der Straße Hungerberg auf die Fahrbahn, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der 18-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; an seinem Zweirad entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Rosenberg: Grabstätte beschädigt

Unbekannte beschädigten auf dem Friedhof in Rosenberg die Steinplatte eines Urnengrabes, wobei ein Sachschaden von rund 1400 Euro entstand. Die Platte war mit Dübeln befestigt und wurde von den Tätern zerschlagen und weggehebelt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Mutlangen: Unfall beim Überholen

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.20 Uhr überholte eine 68-Jährige auf der Alfdorfer Straße mit ihrem Seat Ibiza eine stehende landwirtschaftliche Zugmaschine, wobei sie einen entgegenkommen Harley-Fahrer streifte. Anschließend steuerte die 68-Jährige ihren Pkw nach rechts und prallte dort gegen das von ihr überholte Fahrzeug. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro; der 58 Jahre alte Motorradfahrer blieb unverletzt.

Lorch-Waldhausen: E-Bike-Fahrer leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 54 Jahre alter E-Bike-Fahrer, als er am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf dem Radweg der Waldhäuser Straße auf den unbefestigten Grünstreifen geriet und beim Gegenlenken auf die Straße stürzte. Der 54-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; an seinem Pedelec entstand lediglich geringer Sachschaden. Vorbildlich trug der 54-Jährige einen Fahrradhelm, der geeignet ist, den Kopf vor schwereren Verletzungen zu schützen.

