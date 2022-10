Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Raubüberfall auf Tankstelle am Mittag

Unna (ots)

Am Samstag ( 01.10.2022 ) kam es gegen 13:05 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Massener Straße. Ein unbekannter maskierter Mann forderte den 24 jährigen Kassierer unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld auf, welches er sich in einen schwarzen Beutel packen ließ. Anschließend flüchtete der Täter aus dem Verkaufsraum und in unbekannte Richtung. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nach ihm verliefen negativ. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 bis 45 Jahre alt, helle Hautfarbe, sprach akzentfrei Deutsch, beigefarbene Kappe, medizinische Maske, blaue Regenjacke, schwarzer Kapuzenpullover, dunkle Hose, schwarze Schuhe. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 zu melden.

