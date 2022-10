POL-UN: Vermisste 17-jährige wohlbehalten zurück

Bergkamen (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmorgen (27.09.2022) in Bergkamen eine Frau herangewinkt und sich vor ihr entblößt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 6.30 Uhr führte die Geschädigte ihren Hund auf dem Gehweg der Preinstraße aus. In Höhe der evangelischen Kirche hielt ein ...

mehr