POL-BI: Aggressiver E-Scooter Fahrer wird handgreiflich

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Quelle - Die Polizei sucht einen unbekannten Radfahrer, der am Donnerstag, 18.08.2022, mit einem Postboten in der Carl-Severing-Straße, in Höhe Kleine Straße, kollidierte und weiterfuhr. Für die weitere Sachverhaltsklärung möge sich der Radfahrer bei dem zuständigen Verkehrskommissariat 1 melden. Nach derzeitigen Erkenntnissen trat ein 51-jähriger Postbote gegen 10:30 Uhr aus ...

