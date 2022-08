POL-BI: Polizisten bei Verkehrsüberwachung zur rechten Zeit am richtigen Ort

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Senne, Brackwede - Zwei Bielefelder erstatten am Mittwoch, 17.08.2022, Anzeige bei der Polizei, weil die Katalysatoren ihrer Fahrzeuge abmontiert worden waren. Ein roter Renault Kangoo stand an der Bretonische Straße, Ecke Sattlerweg, als sich die Täter zwischen Dienstag, 12:00 Uhr, und Mittwoch, 09:30 Uhr, an dem Wagen zu schaffen machten. Ein zweiter Katalysatorendiebstahl hatte sich auf dem Gelände einer Autowerkstadt ereignet, das an ...

