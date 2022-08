POL-ST: Rheine, PKW-Aufbruch

Hörstel (ots) - Am Wochenende (05.08. - 07.08.22) hat es in Hörstel zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser gegeben. An der Straße "Alter Postweg" haben Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag (05.08.), 13.45 Uhr und Samstag (06.08.), 05.00 Uhr an einem Einfamilienhaus die Scheiben eines Fensters und einer Terrassentür eingeschlagen. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. ...

mehr