POL-HH: 220501-2. Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten in Hamburg-Neuengamme

Unfallzeit: 30.04.2022, 15:20 Uhr

Unfallort: Hamburg-Neuengamme, Heinrich-Stubbe-Weg / Neuengammer Hinterdeich

Bei einem Verkehrsunfall sind gestern Nachmittag zwei Personen lebensgefährlich verletzt und in Krankenhäuser transportiert worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 85-Jähriger mit seinem Toyota RAV 4 den Heinrich-Stubbe-Weg aus Richtung Curslacker Heerweg in Richtung Kirchenheerweg. Vor der Einmündung des Neuengammer Hinterdeichs kam der in Richtung Süden fahrende und mit zwei Personen besetzte Pkw in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Beide Insassen mussten durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden.

Sowohl der 85-jährige Fahrer als auch dessen 81-jährige Beifahrerin wurden lebensgefährlich verletzt.

Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert und stationär aufgenommen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und ebenfalls stationär aufgenommen.

Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) hat die Ermittlungen aufgenommen.

