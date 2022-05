Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Polizeibeamte bei Einsatz verletzt

Schwelm (ots)

Am Montagmorgen erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine Drogenfahrt. Gegen 07:45 Uhr erwartete eine Streifenbesatzung bereits den 28-jährigen Fahrer mit seinem Motorrad an der Wohnanschrift in der Schwelmer Innenstadt. Da ein durchgeführter Drogenvortest positiv verlief, wurde er zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen, da ihm diese kürzlich aufgrund einer durch ihn begangenen Verkehrsunfallflucht entzogen wurde. Dem 28-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde entlassen. Kurze Zeit später erhielt die Polizei den Hinweis, dass der 28-Jährige sich in seiner Wohnung befindet und angekündigt habe, sein Leben beenden zu wollen. Als die Streife erneut auf den Schwelmer stieß, zeigte der sich nicht hilflos, sondern aggressiv. Die Beamten wiesen den Mann an ruhig zu bleiben und zuzuhören, da man ihm helfen wolle. Dieser zeigte sich uneinsichtig und wollte fliehen. Als die Polizisten ihn daran hindern wollten hob er seine Arme, so dass die Beamten von einem Angriff ausgingen, sie setzten daher Pfefferspray ein. Der 28-Jährige zeigte sich davon unbeeindruckt und lief in seine Wohnung. Hier kletterte er aus dem Fenster und lief auf ein Vordach, kam jedoch wieder zurück zu den Beamten und ließ sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sein psychischer Allgemeinzustand geprüft wurde. Die beiden eingesetzten Polizeibeamten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, sie waren beide nicht mehr dienstfähig.

