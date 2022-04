Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 63 - jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Brüggen-Bracht: (ots)

Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr fuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Viersen-Dülken aus einer Grundstücksausfahrt nach links in die Straße Boerholz ein. Beim Einfahren missachtete er den Vorrang einer von rechts kommenden 63-jährige Brüggenerin, die mit ihrem Fahrrad die Straße Boerholz in Richtung Schaag befuhr. Hierdurch wurde die Radfahrerin leicht verletzt. /BJ (329)

