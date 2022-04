Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Trickdiebe gegen sich als Ordnungsamtsmitarbeiter aus

Viersen (ots)

Am Dienstag gegen 18.30 Uhr klingelte ein Pärchen bei einer 84-jährigen Seniorin auf der Burgstraße in Viersen. Die Unbekannten gaben vor, vom Ordnungsamt zu sein und den Impfstatus überprüfen zu müssen. Während die Täterin die Seniorin durch ein Gespräch ablenkte, betrat der unbekannte Mann unbeobachtet die übrigen Räume der Wohnung. Als das Duo die Wohnung verlassen hatte, stellte die 84-Jährige den Diebstahl von Bargeld fest. Sowohl der Täter als auch die Täterin sind 40-50 Jahre alt. Der Mann ist klein und schlank, die Frau klein und korpulent. Beide Sprachen Deutsch mit Akzent. Hinweise auf die Trickdiebe bitte an die Kripo in Dülken über die 02162/377-0. /wg (328)

