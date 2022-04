Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Polizei stoppt flüchtenden Autofahrer - Blutprobe

Brüggen-Bracht (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr fiel einer Zivilstreife der Viersener Polizei ein verdächtiges Auto in Nettetal-Breyell auf. Als Fahrer erkannten die Einsatzkräfte einen polizeibekannten 33 Jahre alten Nettetaler, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Als das Streifenteam den Wagen anhalten wollte und zu diesem Zweck Blaulicht und andere optische Signale einschaltete, beschleunigte der 33-Jährige. Von Breyell ging es mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kaldenkirchen und weiter über die B 221 in Richtung Bracht. Noch während weitere Streifenwagen zur Unterstützung auf dem Weg waren, konnte die Zivilstreife den Wagen in der Brachter Innenstadt anhalten. Der 33-jährige Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß. Nach einem kurzen Sprint hatten die Einsatzkräfte den 33-Jähigen eingeholt. Bei der vorläufigen Festnahme leistete dieser Widerstand, die Beamten blieben unverletzt. Auch da zu vermuten ist, dass der Nettetaler unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Ermittlungen dauern an. /wg (326)

