Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: BMW X 5 gestohlen - Kripo bittet um Hinweise

Brüggen-Born (ots)

In der Nacht zu Dienstag stahlen Unbekannte auf dem Wacholderweg in Brüggen einen schwarzen BMW X 5. Gegen 04.10h wurde das auf der Einfahrt vor einer Garage stehende Fahrzeug gestohlen. Die Täter überwanden das Keyless-Go-System. Der BMW X5 mit KK-Kennzeichen hat schwarze Ledersitze, ein Panoramadach, eine Anhängerkupplung und verfügt über ein M-Paket. Die Kripo in Dülken fragt: Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben? Das Kriminalkommissariat West ist erreichbar über die 02162/377-0. /wg (325)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell