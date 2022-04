POL-VIE: Rennradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

Kempen (ots) - In der Nacht zum Ostermontag wurden bei einem Einbruch in eine Garage an der Maria-Basels-Straße in Kempen, ein elektrischer Krankenfahrstuhl und ein Damenfahrrad entwendet. Der Krankenfahrstuhl wurde später durch den Eigentümer circa einen Kilometer von der Tatörtlichkeit entfernt in einer Grünanlage aufgefunden. Mutmaßliches Tatwerkzeug konnte durch die hinzugerufenen Polizeibeamten sichergestellt ...

mehr