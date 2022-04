Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer durch Zusammenstoß mit abbiegendem PKW leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Ostermontag wurde ein 33-jähriger Radfahrer in Viersen auf der Brüsseler Allee durch eine abbiegende 28-jährige PKW-Fahrerin übersehen und bei dem anschließenden Zusammenstoß mit dem Fahrzeug leicht verletzt. Zuvor waren beide Verkehrsteilnehmer von der Freiheitsstraße kommend in gleicher Richtung über die Brüsseler Allee gefahren. An der Einmündung zum Bahnhof zeigte die Ampel für Beide grün. Dort wollte die PKW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug nach rechts, auf den Europaplatz, in Richtung Bahnhof abbiegen und erfasste hierbei den Radfahrer, welcher ordnungsgemäß den rechtsseitigen Radweg benutzte. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und trug Schürfwunden davon. /Ren (320)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell