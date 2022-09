POL-UN: Kreis Unna - Korrektur der letzten Pressemitteilung

Bergkamen (ots) - Nach dem Diebstahl eines Wohnwagens am Dienstagabend (27.09.2022) in Bergkamen sucht die Polizei Zeugen. Bislang unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen UN-BP 2530 zwischen 17.30 und 21.30 Uhr von einem Abstellplatz in der Straße Fürstenhof. Der Wohnwagen ist weiß. An den beiden Seiten befinden sich jeweils graue, ...

