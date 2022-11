Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Autos aufgebrochen

Waiblingen: Betrunkener Autofahrer geflüchtet

Ein 32 Jahre alter Ford-Fahrer beschädigte am Montagabend gegen 22:45 Uhr in der Mayenner Straße ein Verkehrsschild und flüchtete anschließend vom Unfallort. Ein Zeuge meldete den Sachverhalt, der Ford des Verursachers konnte im näheren Umfeld der Unfallstelle allerdings zunächst nicht aufgefunden werden. Circa eine halbe Stunde später meldete sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass sich in der Höhenstraße in Fellbach ein stark beschädigter Pkw befindet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, flüchtete der Fahrer zu Fuß, wurde aber kurze Zeit später von den Polizisten festgenommen. Da der Mann stark betrunken war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Auto wurde abgeschleppt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Waiblingen: Autos aufgebrochen

Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen wurden in der Goethestraße und der Heinrich-Heine-Straße zwei Pkw aufgebrochen und darin befindliche Wertgegenstände entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr am Montag gegen 16.35 Uhr den Gehweg der Weissacher Straße, als er plötzlich auf die Straße fuhr um diese zu queren. Ein in gleiche Richtung fahrender Lkw-Fahrer musste zur Vermeidung eines Zusammenstoßes ausweichen. Hierbei steuerte er seinen Lkw Peugeot Expert über eine Verkehrsinsel, wobei das Fahrzeug erheblichen Schaden nahm. Der Radfahrer, der ca. 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein soll, fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise auf den geflüchteten Radfahrer, der vermutlich mit einem roten Pedelec unterwegs gewesen war, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

