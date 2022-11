Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Baucontainer aufgebrochen & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Remshalden-Buoch: Baucontainer aufgebrochen

Zwischen Mittwoch, 23.11.2022 und Montag, 28.11.2022 wurde ein Baucontainer, der sich auf einem Parkplatz in der Straße Im Salenhäule befindet, von bisher unbekannten Dieben aufgebrochen. Aus dem Container wurde eine Rüttelplatte sowie weiteres Werkzeug entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Dienstag zwischen 17:50 Uhr und 22:05 Uhr beim Vorbeifahren in der Straße Hausgärten einen geparkten Dacia und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Urbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 10:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren in der Straße Mühlwiesen einen geparkten VW Golf und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Rudersberg: Verursacher nach Unfall geflüchtet

Im kurzen Zeitraum zwischen 13:45 Uhr und 14 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag in der Backnanger Straße einen geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht durch Radfahrer - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer missachtete am Dienstagmorgen gegen 7:15 Uhr an der Kreuzung Butterstraße / Remstalstraße eine rote Ampel und kollidierte hierdurch mit dem Smart einer 65 Jahre alten Autofahrerin. Anschließend äußerte der Radfahrer, dass er die rote Ampel übersehen habe und fuhr weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Der Smart wurde beim Unfall leicht beschädigt. Der Radfahrer soll mittleren Alters sein, war schwarz gekleidet und trug eine Brille, einen Fahrradhelm trug er hingegen nicht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Kirchstraße geparkten VW Golf und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Backnang: Jugendlicher Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine 58 Jahre alte Opel-Fahrerin übersah am Dienstag gegen 15:15 Uhr beim Verlassen des Kreisverkehrs in der Apsacher Straße einen 14-jährigen Radfahrer, der die Straße am dortigen Zebrastreifen überqueren wollte und kollidierte mit ihm. Der Jugendliche erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

