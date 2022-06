Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der B96

Neustrelitz (ots)

Am 14.06.2022 kam es gegen 13:30 Uhr auf der B96 zwischen Neustrelitz und Fürstenberg, Höhe Godendorf zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW die B96 aus Fürstenberg kommend in Richtung Neustrelitz, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Pkw Hyundai einer 84-jährigen Frau. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in das DRK Krankenhaus nach Neustrelitz sowie in das Klinikum nach Neubrandenburg gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Im Zuge des Rettungseinsatzes und der Beräumung der Unfallstelle wurde die B 96 für ca. 2 Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz dauern an

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell